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9 минут назад

Российские биологи обнаружили, что жизнь в неволе изменила форму черепа тигров

Газета.Ru

Ученые из МГУ имени М. В. Ломоносова вместе с иностранными коллегами обнаружили, что жизнь в неволе изменила форму черепа тигров, сделав его более широким и укороченным. Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science.

Жизнь в неволе изменила форму черепа тигров
Фото: соцсетисоцсети

Ученые проанализировали отличия 172 черепов тигров Panthera tigris из разных частей мира, которые содержались в неволе или жили в природном ареале. Сравнение проводилось по 47 параметрам.

Биологи выяснили, что для черепа тигров характерна большая изменчивость параметров, на которые влияют экологические факторы, прежде всего, питание. Как рассказали авторы, черепа тигров из зоопарков оказались более широкими, с укороченной лицевой частью, более высокой нижней челюстью и слаборазвитыми гребнями, к которым крепятся жевательные мышцы.

Несмотря на обширную область распространения, тигры относятся к вымирающим видам и внесены во многие Красные книги, включая российскую. Исследование ученых позволит улучшить условия содержания тигров в неволе, например, через изменение их программы питания.

Наука и техника,МГУ,
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