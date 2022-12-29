Ученые из МГУ имени М. В. Ломоносова вместе с иностранными коллегами обнаружили, что жизнь в неволе изменила форму черепа тигров, сделав его более широким и укороченным. Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science.

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Ученые проанализировали отличия 172 черепов тигров Panthera tigris из разных частей мира, которые содержались в неволе или жили в природном ареале. Сравнение проводилось по 47 параметрам.

Биологи выяснили, что для черепа тигров характерна большая изменчивость параметров, на которые влияют экологические факторы, прежде всего, питание. Как рассказали авторы, черепа тигров из зоопарков оказались более широкими, с укороченной лицевой частью, более высокой нижней челюстью и слаборазвитыми гребнями, к которым крепятся жевательные мышцы.