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14 минут назад

Китай запустил спутник Shiyan-10-02

Lenta.ru

Китай успешно вывел на орбиту экспериментальный космический аппарат Shiyan-10-02. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) на своей странице в социальной сети WeChat, передает ТАСС.

Китай запустил спутник Shiyan-10-02
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ракету CZ-3B («Чанчжэн-3B», Long March-3B) со спутником запустили в 12:43 по пекинскому времени (07:43 мск) с космодрома Сичан в провинции Сычуань. Этот запуск стал 458-м для ракет серии «Чанчжэн».

Предполагается, что этот вывод спутника на орбиту был последним для Китая в этом году. Аппарат будут использовать для испытания новых технологий на орбите.

Ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о создании научной лунной станции.

В ноябре Китай запустил к национальной космической станции пилотируемый корабль «Шэньчжоу-15», который доставил трех космонавтов на орбиту.

Наука и техника,Юрий Борисов,Роскосмос,
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