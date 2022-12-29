Samsung представила холодильник со встроенным телевизором

Южнокорейская компания пока раскрыла лишь некоторые детали об устройстве. Так, в дверцу будет помещен вертикальный экран с разрешением Full HD и поддержкой сенсорного управления. Пользователи смогут смотреть на нем контент в YouTube и других приложениях, в том числе в сервисе Samsung TV Plus, в котором имеется более 270 каналов.