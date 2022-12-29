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1 час назад

Samsung представила холодильник со встроенным 32-дюймовым телевизором

Газета.Ru

Незадолго до выставки потребительской электроники CES 2023 Samsung анонсировала холодильник Bespoke Family Hub, на дверце которого установлен 32-дюймовый экран.

Samsung представила холодильник со встроенным телевизором
Фото: SamsungSamsung

Южнокорейская компания пока раскрыла лишь некоторые детали об устройстве. Так, в дверцу будет помещен вертикальный экран с разрешением Full HD и поддержкой сенсорного управления. Пользователи смогут смотреть на нем контент в YouTube и других приложениях, в том числе в сервисе Samsung TV Plus, в котором имеется более 270 каналов.

Кроме того, пользователи смогут оформлять заказы и просматривать кулинарные рецепты прямо с экрана холодильника, а также управлять подключенными к системе умного дома гаджетами. Также заявлено о большом количестве встроенных приложений Samsung.

Стоимость новинки будет объявлена в ходе полноценной презентации на CES 2023 в начале января.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что продажи смартфонов Galaxy S22 не оправдали надежд Samsung.

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