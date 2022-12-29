LG выпустит прозрачный OLED-телевизор

Инсайдеры рассказали, что компания LG Electronics начала разработку прозрачных OLED-телевизоров. Работа над ними стартовала во второй половине 2022 года.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Сообщается, что руководство компании предложило создать 55-дюймовую модель. Отвечать за процесс разработки будет телевизионное подразделение бренда.

При этом, по словам источников, оно пока не достигло большого прогресса. Поэтому выпуск новинки может состояться лишь в 2024 году.

Отметим, что даже если LG всё же сможет представить телевизор с прозрачным корпусом, она всё равно не будет первой на рынке. Так, ещё в 2020 году китайская Xiaomi запустила продажу собственного 55-дюймового прозрачного OLED-телевизора.