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36 минут назад

LG выпустит прозрачный OLED-телевизор

Ferra.ru

Инсайдеры рассказали, что компания LG Electronics начала разработку прозрачных OLED-телевизоров. Работа над ними стартовала во второй половине 2022 года.

LG выпустит прозрачный OLED-телевизор
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сообщается, что руководство компании предложило создать 55-дюймовую модель. Отвечать за процесс разработки будет телевизионное подразделение бренда.

При этом, по словам источников, оно пока не достигло большого прогресса. Поэтому выпуск новинки может состояться лишь в 2024 году.

Отметим, что даже если LG всё же сможет представить телевизор с прозрачным корпусом, она всё равно не будет первой на рынке. Так, ещё в 2020 году китайская Xiaomi запустила продажу собственного 55-дюймового прозрачного OLED-телевизора.

Напомним, что ранее другое подразделение LG анонсировало новейший модуль камеры смартфонов. Её главной фишкой стал переменный перископный модуль, способный предложить оптическое приближение вплоть до 9х.

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