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16 минут назад

Российские космонавты украсили МКС в преддверии Нового года

Газета.Ru

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин в условиях невесомости украсили Международную космическую станцию (МКС) в преддверии наступающего Нового года, сообщает Общественная служба новостей.

Видеоролик с обращением космонавтов опубликовал в своем Telegram-канале Роскосмос.

Под роликом ведомство написало «Самое главное правило — никаких хрупких и бьющихся игрушек, а дальше полёт фантазии!».

На заднем плане космонавтов можно увидеть упаковку мандаринов, подвесную надпись «С Новым годом» и небольшую искусственную елку, которую подвесили под потолок.

Прокопьев от лица команды и Роскосмоса поздравил россиян с наступающим Новым годом.

Наука и техника,Видео,Дмитрий Петелин,Анна Кикина,Сергей Прокопьев,Роскосмос,
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