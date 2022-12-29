Российские космонавты украсили МКС в преддверии Нового года

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин в условиях невесомости украсили Международную космическую станцию (МКС) в преддверии наступающего Нового года, сообщает Общественная служба новостей.

Видеоролик с обращением космонавтов опубликовал в своем Telegram-канале Роскосмос.

Под роликом ведомство написало «Самое главное правило — никаких хрупких и бьющихся игрушек, а дальше полёт фантазии!».

На заднем плане космонавтов можно увидеть упаковку мандаринов, подвесную надпись «С Новым годом» и небольшую искусственную елку, которую подвесили под потолок.