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35 минут назад

Инсайдер: новая камера в Xiaomi 13 Ultra всех шокирует

Газета.Ru

Предстоящий флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra получит новую и улучшенную перископическую камеру, которая «всех шокирует». Об этом сообщает портал Gizmochina со ссылкой на инсайдера Картикея Сингха.

Инсайдер: новая камера в Xiaomi 13 Ultra всех шокирует
Фото: XiaomiXiaomi

По словам источника, Xiaomi оснастит камерофон объективом со впечатляющими характеристиками. Сингх заявил, что за последние 2 года никому так и не удалось бросить вызов камерам флагманов Samsung, из-за чего компания «обленилась» и использует одно и то же оборудование уже 3 поколения, но в 2023 году это изменится.

Таким образом, смартфоны Samsung Galaxy S22 Ultra и, вероятно, S23 Ultra уступят лидерскую позицию конкуренту в лице Xiaomi 13 Ultra.

Ожидается, что фотофлагман Xiaomi будет представлен в 2023 году и в отличие от предшественника поступит в продажу на глобальном рынке.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что OnePlus 11 получит самый большой в мире вибромотор среди Android-смартфонов.

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