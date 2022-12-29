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44 минуты назад

Стало известно о смартфоне OnePlus с необычной вибрацией

Газета.Ru

Готовящийся к анонсу флагман OnePlus 11 получит вибромотор объемом 600 квадратных миллиметров, что является рекордным показателем среди всех Android-смартфонов, которые когда-либо появлялись на рынке. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers.

Стало известно о смартфоне OnePlus с необычной вибрацией
Фото: OnePlusOnePlus

Производитель называет свой вибромотор «бионическим». Утверждается, что по качеству тактильной отдачи он будет сопоставим с вибрацией в iPhone 14 Pro, которая, как утверждает MyDrivers, является эталонной. Разработать новую систему компании OnePlus помогли инженеры из AAC Technology.

Кроме необычного вибромотора OnePlus 11 получит обновленную камеру с пресетами от Hasselblad, 6,7-дюймовый OLED-экран c разрешением 3216 на 1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen2, а также аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью до 100 Вт.

Презентация OnePlus 11 в Китае состоится 4 января 2023 года. Когда новинку представят в остальном мире, не сообщается.

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