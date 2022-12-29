Стало известно о смартфоне OnePlus с необычной вибрацией

Готовящийся к анонсу флагман OnePlus 11 получит вибромотор объемом 600 квадратных миллиметров, что является рекордным показателем среди всех Android-смартфонов, которые когда-либо появлялись на рынке. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers.

Фото: OnePlus OnePlus

Производитель называет свой вибромотор «бионическим». Утверждается, что по качеству тактильной отдачи он будет сопоставим с вибрацией в iPhone 14 Pro, которая, как утверждает MyDrivers, является эталонной. Разработать новую систему компании OnePlus помогли инженеры из AAC Technology.

Кроме необычного вибромотора OnePlus 11 получит обновленную камеру с пресетами от Hasselblad, 6,7-дюймовый OLED-экран c разрешением 3216 на 1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen2, а также аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью до 100 Вт.