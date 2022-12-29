«Ростелеком» импортозаменил поставки серверов

“Ростелеком” объявил о переходе на поставку серверов исключительно от российских производителей. По словам главы компании Михаила Осеевского, провайдер закупает их тысячами. Его слова приводят РИА Новости

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По словам Осеевского, в России есть отличные производители, среди которых Yadro, Aquarius, и они “полностью перешли на их решения … Мы покупаем их (серверы) тысячами”, - заявил генеральный директор "Ростелекома".

В то же время он уточнил, что для нормального функционирования этих серверов в существующей инфраструктуре еще предстоит решить ряд задач: закончить разработку программного обеспечения, архитектуры этих серверов.

Михаил Осеевский, генеральный директор "Ростелекома"