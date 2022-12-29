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9 минут назад

Белоруссия начнет поставлять в Россию ноутбуки собственного производства

Lenta.ru

Белоруссия начнет поставлять в Россию ноутбуки собственного производства «Горизонт», массовый выпуск которых на минском заводе начался в декабре, пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова зампредседателя Мингорисполкома Надежды Лазаревич в эфире «Радио-Минск».

Белоруссия начнет поставлять в РФ ноутбуки собственного производства
Фото: AMD BY - онлайн-гипермаркет / YouTubeAMD BY - онлайн-гипермаркет / YouTube

«Потребность в таком продукте как в Беларуси, так и в России колоссальная. В РФ, к примеру, такого еще не производят», — подчеркнула Лазаревич.

По ее словам, в белорусской столице уже выпустили первую партию компьютеров в 4 тысячи штук, а в 2023 году планируют произвести до 400 тысяч.

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Одноименный завод «Горизонт» начал массовое производство ноутбуков 21 декабря, презентация состоялась уже на следующий день. Однако в Минске продажи белорусских компьютеров прекратились через три дня после старта — в ТРЦ Galleria Minsk, где открыли первый магазин, сообщили, что точка съехала и на их площадке продаж уже точно не будет.

Впервые ноутбук белорусского производства общественности представил президент страны Александр Лукашенко во время открытого урока 1 сентября. Тогда он сообщил, что белорусских деталей в компьютере пока всего 12 процентов, однако к концу 2022 года их доля может вырасти до 30-35 процентов. Ноутбук работает на американском процессоре Intel Core 11-го поколения. В настоящее время операционная система компьютера — Windows 11 Домашняя, однако его разработчики сообщали, что пытаются создать свою операционку.

28 декабря «Коммерсантъ» сообщил, что правительство обсуждает возможность запретить ввоз в Россию компьютеров и ноутбуков Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других зарубежных производителей. С такой инициативой выступила российская компания ICL. Она также предлагает кабмину стимулировать спрос на российские компьютеры с помощью программы 20-процентного кешбэка для граждан.

Наука и техника,Александр Лукашенко,Коммерсант,
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