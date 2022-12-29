Белоруссия начнет поставлять в РФ ноутбуки собственного производства

Белоруссия начнет поставлять в Россию ноутбуки собственного производства «Горизонт», массовый выпуск которых на минском заводе начался в декабре, пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова зампредседателя Мингорисполкома Надежды Лазаревич в эфире «Радио-Минск».

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«Потребность в таком продукте как в Беларуси, так и в России колоссальная. В РФ, к примеру, такого еще не производят», — подчеркнула Лазаревич.

По ее словам, в белорусской столице уже выпустили первую партию компьютеров в 4 тысячи штук, а в 2023 году планируют произвести до 400 тысяч.

Одноименный завод «Горизонт» начал массовое производство ноутбуков 21 декабря, презентация состоялась уже на следующий день. Однако в Минске продажи белорусских компьютеров прекратились через три дня после старта — в ТРЦ Galleria Minsk, где открыли первый магазин, сообщили, что точка съехала и на их площадке продаж уже точно не будет.

Впервые ноутбук белорусского производства общественности представил президент страны Александр Лукашенко во время открытого урока 1 сентября. Тогда он сообщил, что белорусских деталей в компьютере пока всего 12 процентов, однако к концу 2022 года их доля может вырасти до 30-35 процентов. Ноутбук работает на американском процессоре Intel Core 11-го поколения. В настоящее время операционная система компьютера — Windows 11 Домашняя, однако его разработчики сообщали, что пытаются создать свою операционку.