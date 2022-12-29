В Google Chrome появится новая опция

Из-за того, что протокол HTTPS становится все более распространенным в Интернете, Google готовится к запуску опции безопасности в своем браузере Chrome, которая будет блокировать "небезопасные" загрузки, совершаемые через HTTP.

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Если раньше шифрование HTTPS требовалось только для чувствительных к конфиденциальности веб-сайтов, таких как банки, то сейчас оно стало использоваться по умолчанию.

Недавно компания добавила в настройках безопасности Chrome переключатель "Всегда использовать безопасные соединения". Если вы случайно перейдете на небезопасную версию сайта, браузер будет пытаться перейти на HTTPS-версию. Если безопасная версия недоступна, на экране появится предупреждение с вопросом, хотите ли вы продолжить.

Согласно новому изменению кода и соответствующему пояснению, Google собирается расширить эту функцию, чтобы защитить пользователей Chrome от всех потенциально небезопасных HTTP-загрузок. Это позволит блокировать загрузку с любого соединения: если вы нажмете на ссылку загрузки HTTPS и она перенаправит вас на небезопасный HTTP-сервер с последующим конечным HTTPS-соединением, Google Chrome все равно заблокирует загрузку как небезопасную. Аналогичным образом, если вы просматриваете веб-сайт, доступный только через HTTP, Chrome будет блокировать любые загрузки с этого сайта.