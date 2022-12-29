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29 минут назад

Россиянам назвали опасности покупки «китайских» смартфонов

Лера Букина

Существуют риски того, что россияне, заказав смартфоны на AliExpress и других китайских маркетплейсах, получат подержанный, нерабочий или восстановленный гаджет. С таким предупреждением выступил в беседе с «Газетой.Ru» старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по исследованию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.

Россиянам назвали опасности покупки «китайских» смартфонов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, посылка может не дойти до покупателя. При этом наиболее распространенной проблемой при покупке гаджетов там является получение неоригинального товара или реплики.

Также зачастую можно встретить смартфоны Apple, которые работают под управлением Android, указал специалист. Так, в них встроены опции, которые не входят в функционал настоящих «яблочных» смартфонов.

Собеседник признает, что на маркетплейсах все же можно найти продукцию настоящих китайских брендов, в частности, Xiaomi, Realme, OnePlus, Honor, Huawei и других. Приобретать технику можно лишь после получения информации о поставщике. Также Кузьменко подчеркнул, что покупателям стоит детально изучить детали логистики.

Отсутствие глобальной прошивки на смартфонах – частая проблема для покупателей из РФ, указал собеседник. Из-за этого гражданам приходится привыкать к английскому интерфейсу, добавил он.

Эксперт перечислил и другие проблемы при покупке товаров на китайских маркетплейсах. Среди них оказались отсутствие гарантийного обслуживания и несоответствие описанию смартфонов от малоизвестных китайских производителей.

Ранее сообщалось, что смартфон iPhone 11 Pro Max в России существенно упал в цене. Когда флагманский iPhone 11 Pro Max был только выпущен, его средняя стоимость составляла порядка 100 тысяч рублей. Это было в 2019 году. Сейчас в интернет-магазинах он предлагается по цене в размере от 60 тысяч рублей.

Наука и техника,Сергей Кузьменко,
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