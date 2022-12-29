Qualcomm делает две версии 12-ядерных процессоров Snapdragon

Компания Qualcomm разрабатывает первый в мире 12-ядерный мобильный процессор для смартфонов, который, как ожидается, составит конкуренцию фирменным чипсетам Apple. Об этом сообщает издание WinFuture, ссылаясь на собственные источники.

Фото: Qualcomm/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) Qualcomm/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

По данным СМИ, новый процессор носит кодовое название Hamoa. Чипсет имеет восемь высокопроизводительных ядер и четыре энергоэффективных. Hamoa будет поддерживать новый тип флеш-памяти UFS 4.0, а также фирменный 5G-модем Snapdragon X65.

Snapdragon X65 уже производится на фабриках TSMC по 4-нанометровому техпроцессу. Исходя из этого, журналисты считают, что и сам процессор получит такую же топологию.

В WinFuture также выяснили, что Qualcomm работает сразу над двумя версиями нового процессора – SC8380X и SC8380XP. Чем они различаются, не сообщается.