В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
27 минут назад

Появилась информация о первом в мире 12-ядерном процессоре для смартфонов

Газета.Ru

Компания Qualcomm разрабатывает первый в мире 12-ядерный мобильный процессор для смартфонов, который, как ожидается, составит конкуренцию фирменным чипсетам Apple. Об этом сообщает издание WinFuture, ссылаясь на собственные источники.

Qualcomm делает две версии 12-ядерных процессоров Snapdragon
Фото: Qualcomm/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)Qualcomm/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

По данным СМИ, новый процессор носит кодовое название Hamoa. Чипсет имеет восемь высокопроизводительных ядер и четыре энергоэффективных. Hamoa будет поддерживать новый тип флеш-памяти UFS 4.0, а также фирменный 5G-модем Snapdragon X65.

Snapdragon X65 уже производится на фабриках TSMC по 4-нанометровому техпроцессу. Исходя из этого, журналисты считают, что и сам процессор получит такую же топологию.

В WinFuture также выяснили, что Qualcomm работает сразу над двумя версиями нового процессора – SC8380X и SC8380XP. Чем они различаются, не сообщается.

Журналисты считают, что разработка Hamoa является попыткой Qualcomm догнать по производительности процессоры Apple Silicon. Вполне вероятно, что Hamoa будет использоваться не только в смартфонах, но и компьютерах.

Наука и техника,Qualcomm,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители