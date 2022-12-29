Обнаружены фрагменты экзотических пород в образцах «Чанъэ-5»

Миссия «Чанъэ-5» доставила на Землю 2 года назад 1,731 кг лунного реголита.

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Недавно доктор Цзэн Сяоцзя, профессор Ли Сюнъяо и профессор Лю Цзяньчжун из Китайской академии наук (IGCAS) идентифицировали семь экзотических магматических пород из более чем 3000 частиц реголита, полученных в рамках миссии «Чанъэ-5».

Эта работа была опубликована в журнале Nature Astronomy 22 декабря.

Учеными были идентифицированы оливин-пироксенит, магнезиальный анортозит, богатый магнием фрагмент оливина, развитая литология, базальт с низким содержанием титана, пирокластическая стеклянная бусина и витрофировый фрагмент с высоким содержанием титана.

Исследователи связали найденные экзотические магматические породы с материалами, выброшенными при ударе из других регионов Луны, расположенных на расстоянии более 50-400 км от «Чанъэ-5».

Ученые считают, что три экзотические магматические породы в исследуемом реголите демонстрируют необычные петрологические и композиционные особенности.

Витрофировый фрагмент с высоким содержанием титана показал уникальную минералогию среди лунных базальтов. Он, вероятно, представляет собой новый тип лунного базальта.

Обломок магнезиального анортозита, который не наблюдался в образцах «Аполлона», свидетельствует о том, что магнезиальный анортозит также является важным компонентом лунной коры.

Пирокластическое стекло свидетельствует об извержении вулкана на Луне.