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44 минуты назад

TSMC начала массовое производство передовых чипов на Тайване

Investing.com Россия

Крупнейший в мире производитель микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing в четверг начал массовое производство своих самых передовых микросхем на Тайване, и глава компании заявил, что она продолжит расширять производственные мощности, пишет Reuters.

TSMC начала массовое производство передовых чипов на Тайване
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Глава компании Марк Лю заявил, что TSMC сохраняет свое технологическое лидерство, инвестируя значительные средства в Тайвань и продолжая процветать.

Долгожданное массовое производство чипов по 3-нанометровой технологии стало возможным благодаря инвестиционным планам крупнейшего в мире контрактного производителя чипов в стране и за рубежом. TSMC является лидером в производстве передовых микросхем, используемых в различных технологиях, от мобильных телефонов до истребителей.

Спрос на 3-нанометровый чип очень высокий, что обусловлено использованием новых технологий, включая 5G и продукты для высокопроизводительных вычислений. Ранее TSMC заявила, что собирается наращивать инвестиции в свой новый завод в Аризоне до $40 млрд, что станет одной из крупнейших иностранных инвестиций в истории США.

Тайваньская компания, основными клиентами которой являются Apple Inc (NASDAQ:AAPL) и NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), также строит завод по производству чипов в Японии и находится на ранних стадиях рассмотрения потенциальной экспансии в Германию.

Правительство Тайваня делает акцент на уникальном и надежном положении острова как крупнейшего производителя полупроводников и самых передовых микросхем.

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