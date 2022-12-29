Поставки видеокарт упали до 20-летнего минимума

Поставки дискретных видеокарт для настольных персональных компьютеров в третьем квартале 2022 года достигли почти 20-летнего минимума. Как сообщает издание Tom’s Hardware, к такому выводу пришли аналитики компании Jon Peddie Research.
Всего в третьем квартале 2022 года производители поставили около 6,9 млн видеокарт для ПК и такое же количество для ноутбуков. В общей сложности AMD, Intel и Nvidia продали около 14 млн устройств, что на 42% меньше по сравнению с прошлым годом. При этом поставки интегрированных видеокарт в третьем квартале составили 61,5 млн штук.
Отмечается, что 6,9 млн дискретных видеокарт — это наименьшее число продаж с 2005 года, когда такие устройства были более востребованными из-за низкого технического уровня встроенных вариантов. Аналитики отмечают, что падение продаж графических процессоров в третьем квартале стало самым значительным со времен рецессии 2009 года.
Несмотря на замедление спроса на видеокарты, лидеру отрасли, компании Nvidia, удалось не только сохранить свою позицию, но и укрепить ее. К третьему кварталу ее доля рынка выросла до 86%. Ее главный конкурент, AMD, продолжил терять покупателей — его доля упала примерно до 10%, что является самым низким показателем за последние десятилетия. Intel удается поставлять для потребителей 4% дискретных видеокарт, которые представлены моделями начального уровня — покупатели выбирают их, в основном, из-за узнаваемости бренда.