Поставки видеокарт упали до 20-летнего минимума

Поставки дискретных видеокарт для настольных персональных компьютеров в третьем квартале 2022 года достигли почти 20-летнего минимума. Как сообщает издание Tom’s Hardware, к такому выводу пришли аналитики компании Jon Peddie Research.

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Всего в третьем квартале 2022 года производители поставили около 6,9 млн видеокарт для ПК и такое же количество для ноутбуков. В общей сложности AMD, Intel и Nvidia продали около 14 млн устройств, что на 42% меньше по сравнению с прошлым годом. При этом поставки интегрированных видеокарт в третьем квартале составили 61,5 млн штук.

Отмечается, что 6,9 млн дискретных видеокарт — это наименьшее число продаж с 2005 года, когда такие устройства были более востребованными из-за низкого технического уровня встроенных вариантов. Аналитики отмечают, что падение продаж графических процессоров в третьем квартале стало самым значительным со времен рецессии 2009 года.