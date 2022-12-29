В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
53 минуты назад

Поставки видеокарт упали до 20-летнего минимума

Никита Бородкин

Поставки дискретных видеокарт для настольных персональных компьютеров в третьем квартале 2022 года достигли почти 20-летнего минимума. Как сообщает издание Tom’s Hardware, к такому выводу пришли аналитики компании Jon Peddie Research.

Поставки видеокарт упали до 20-летнего минимума
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего в третьем квартале 2022 года производители поставили около 6,9 млн видеокарт для ПК и такое же количество для ноутбуков. В общей сложности AMD, Intel и Nvidia продали около 14 млн устройств, что на 42% меньше по сравнению с прошлым годом. При этом поставки интегрированных видеокарт в третьем квартале составили 61,5 млн штук.

Отмечается, что 6,9 млн дискретных видеокарт — это наименьшее число продаж с 2005 года, когда такие устройства были более востребованными из-за низкого технического уровня встроенных вариантов. Аналитики отмечают, что падение продаж графических процессоров в третьем квартале стало самым значительным со времен рецессии 2009 года.

Несмотря на замедление спроса на видеокарты, лидеру отрасли, компании Nvidia, удалось не только сохранить свою позицию, но и укрепить ее. К третьему кварталу ее доля рынка выросла до 86%. Ее главный конкурент, AMD, продолжил терять покупателей — его доля упала примерно до 10%, что является самым низким показателем за последние десятилетия. Intel удается поставлять для потребителей 4% дискретных видеокарт, которые представлены моделями начального уровня — покупатели выбирают их, в основном, из-за узнаваемости бренда.

Наука и техника,Intel,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители