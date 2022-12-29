VPN, геймдев, импортозамещение: чем запомнился 2022 год в сфере ИТ

Многие скептики высказывали предположения, что российская ИТ-отрасль не справится со сложностями 2022 года. Как известно, крупные зарубежные игроки ушли с нашего рынка. Между тем сфера получила мощный толчок двигаться дальше. Государство стало принимать меры поддержки, подробнее об итогах «ФедералПресс» рассказал член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, эксперт по IT-проектам Илья Костунов.

Фото: ФедералПресс ФедералПресс

«Вдумчиво подводить итоги года полезно – это позволяет заново пережить все события и взглянуть на них иначе, не так, как в моменте. И этот год, наверное, был одним из самых богатых на уроки в сфере ИТ – как для государства, так и для каждого из нас в отдельности.

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Урок первый – зарубежные компании способны в любой момент прекратить работать с пользователями из РФ, даже в ущерб себе и здравому смыслу. Крупный иностранный бизнес уже потерял почти четверть триллиона долларов. Иронично, но больше всего потерь понесли компании из США – страны, которая и стала инициатором большинства санкций против России.

Стоит отметить, что отечественная ИТ-сфера смогла быстро оправиться от удара и начать оперативно решать возникшие проблемы. Так, в помощь бизнесу был запущен портал для поиска российских аналогов импортной продукции, причем сайт предлагает функционал, ранее недоступный на рынке: сервис информирования производителей о потребностях заказчиков, в первую очередь в сфере импортозамещения. Польза платформы очевидна – она позволяет закрыть потребности бизнеса и повысить осведомленность о продуктах российских ИТ-разработчиков, которые теперь конкурируют друг с другом, а не с представителями зарубежного бигтеха, что неизбежно ведет к повышению их качества.

С проблемами наедине не остались и блогеры, которые лишились монетизации на видеохостинге YouTube и возможности использовать Instagram* и Facebook* в связи с их экстремистским поведением. Не отвернулись от них лишь отечественные площадки. В частности, RuTube и «ВКонтакте» запускали программы поддержки блогеров, согласно которым те получали 100 % дохода от рекламы.

Стоит отметить, что «аналогичный зарубежному» не означает «худшего качества». Это наглядно демонстрирует российский магазин приложений RuStore – несмотря на меньшее количество приложений, чем на Google Play и AppStore, каждое из них модерируется вручную и проверяется при помощи «Лаборатории Касперского». В итоге это позволяет минимизировать загрузку на платформу вирусов, мошеннических программ и приложений-вымогателей, которые в достатке присутствуют на зарубежных маркетплейсах – их скачивают миллионы раз, несмотря на заявления платформ о безопасности и строгой модерации.

Государство не забыло и про самих разработчиков – аккредитованные российские ИТ-компании получили беспрецедентные налоговые льготы, а их сотрудники – льготную ипотеку и отсрочку от армии. Помимо этого, правительство поддерживает грантами отдельные команды – в частности, за их счет планируется реализовать порядка 90 проектов, в том числе сервис по просмотру видеоконтента от «Ростелекома» Wink и российский игровой «движок» от VK.

К слову, об играх. Урок второй: они – не игрушка. Извините за тавтологию, но невозможно относиться к индустрии, обгоняющей по доходам и популярности кино, исключительно как к развлечению. Поддержка этой отрасли крайне необходима. Развитый геймдев однозначно нужен внутреннему рынку для создания конкурентноспособных продуктов со смыслом. Показательно, но даже при дефиците отечественных решений Россия входит в пятерку стран-лидеров по объему потребления игрового контента. Ситуация не осталась без внимания – правительство обсуждает системные меры поддержки российской видеоигровой индустрии до 2030 года.

Растущая по всем фронтам цифровизация требует высокой цифровой грамотности населения. И мы подходим к третьему уроку – неосведомленность ведет к финансовым потерям. В этом особенно наглядно убедились пользователи VPN-сервисов, якобы обеспечивающих анонимность и конфиденциальность в интернете, а на самом деле ворующих данные пользователей и использующие их в корыстных целях. Популярность таких услуг выросла в десятки раз, что привело к пропорциональному росту потерь персональных данных.