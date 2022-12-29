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18 минут назад

Ученые NASA описали приход зимы на Марсе

Мир24

Специалисты NASA описали особенности зимнего сезона на Марсе. В это время температура на полюсах может опускаться до -123 градусов Цельсия, сообщает Science Alert.

Ученые NASA описали приход зимы на Марсе
Фото: NASANASA

На Красной планете есть два типа снега: водяной лед с углекислым газом и сухой лед. Первый рассеивается еще в полете, но второй достигает поверхности. Толщина выпавшего слоя может достигать нескольких десятков сантиметров.

Снежинки на Марсе не шестиугольные, как на Земле, а имеют форму куба. Датчики климата показали, что ширина этих снежинок должна быть меньше ширины человеческого волоса.

У ученых пока нет ни одного изображения снегопадов на Марсе. Это явление происходит только на полюсах под облачным покровом ночью. Камеры на орбитальных аппаратах пока не могут заглянуть сквозь облака, а марсоходы не способны функционировать в условиях низких полярных температур.

В конце зимы накопленный за сезон лед тает и превращается в газ. На снимках последствия этого процесса выглядят весьма необычно – ученые NASA сравнивали их с пятнами, пауками или яичницей-глазуньей на поверхности.

Таяние также вызывает извержение гейзеров. Исследование показало, что солнечный свет нагревает запасы газа под полупрозрачным льдом. Газ расширяется и вскоре вырывается наружу, поднимая веера пыли.

В кратере Езеро, где работает марсоход Perseverance, зимние температуры составляют от -13 до -84 градусов Цельсия. В кратере Гейл, где находится марсоход Curiosity, были зафиксированы показатели от -15 до -76 градусов Цельсия.

Ученые также добавили, что Новый год на Марсе отмечается 26 декабря. Он совпал с наступлением весеннего равноденствия в Северном полушарии.

Ранее стало известно, что завершена миссия аппарата InSight. Он прислал последний снимок с Марса.

Наука и техника,NASA,
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