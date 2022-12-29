Раскрыта причина смертельной жары 2021 года

Волна экстремальной жары, обрушившаяся на северо-западное тихоокеанское побережье в 2021 году, изначально возникла в тысячах километров от Северной Америки. Механизм катастрофического погодного явления раскрыли ученые Института атмосферных и климатических наук Цюриха в Швейцарии. Результаты исследования опубликованы в журнале Earth's Future.

Специалисты использовали атмосферную модель Community Earth System Model, чтобы определить причины тепловой волны, затронувшей штаты Орегон, Вашингтон и канадскую провинцию Британская Колумбия. Она вызвала повышение температуры до 40-50 градусов Цельсия и привела к смерти сотен человек.

Оказалось, что волна жары зародилась в северной части Тихого океана, когда высокая влажность над открытым морем привела к появлению воздушных масс, несущих потенциальную энергию. Эти массы преодолели тысячи километров благодаря атмосферным потокам, известным как «конвейерные ленты», и достигли западной части Северной Америки. Затем они по спирали опускались вниз, к поверхности, а потенциальная энергия превратилась в тепло.