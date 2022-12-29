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1 час назад

Опять за старое: долгожданный Poco F5 Pro окажется переименованным флагманом Redmi

Ferra.ru

Уже в начале января компания Poco представит в Индии свой новый телефон начального уровня — Poco C50. Но помимо него, в стенах бренда работают и над другим, более мощным устройством.

Poco F5 Pro окажется переименованным флагманом Redmi
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Речь идёт о флагманском Poco F5 Pro. До последнего о нём было не так много слухов, но в его создании вряд ли кто-то сомневался — уж слишком удачным получилось актуальное поколение.

Теперь же стало известно, что новинка окажется ребрендинговой версией Redmi K60. То есть смартфон получит 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением QuadHD+ и частотой обновления 120 Гц.

В основу Poco F5 Pro ляжет процессор Snapdragon 8+ Gen 1 от Qualcomm, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 256 ГБ памяти стандарта UFS 3.1. Ёмкость аккумулятора новинки составит 5500 мАч, будет и быстрая зарядка на 67 Вт.

Основная камера устройства будет представлена трёмя модулями: на 64 Мп (основной), на 8 Мп (сверхширокоугольной) и на 2 Мп (макро). Фронтальная камера будет 16-Мп.

Наука и техника,Qualcomm,
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