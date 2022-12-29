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11 минут назад

Россия и Китай подписали программу сотрудничества в космической деятельности до 2027 года

ТАСС

Роскосмос и Китайское национальное космическое управление (CNSA) в конце ноября подписали программу сотрудничества на 2023-2027 годы. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

Россия и Китай подписали программу сотрудничества в космосе
Фото: РоскосмосРоскосмос

В текущем году, подчеркнули в госкорпорации, РФ и Китай продолжили интенсификацию взаимодействия в космической сфере.

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"25 ноября была подписана программа развития сотрудничества в космической деятельности между Роскосмосом и Китайским национальным космическим управлением на 2023-2027 годы", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе сообщили о подписании в тот же день соглашения между правительствами России и Китая о сотрудничестве по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС), о котором ранее сообщал глава госкорпорации Юрий Борисов. Также было подписано соглашение о сотрудничестве в обеспечении взаимодополняемости глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Beidou.

"А в сентябре подписаны контракты на взаимное размещение наземных станций ГЛОНАСС и Beidou, по которым запланировано строительство трех российских измерительных станций в китайских городах Чанчунь, Урумчи и Шанхай и трех китайских - в российских городах Обнинск, Иркутск и Петропавловск-Камчатский", - добавили в госкорпорации.

Роскосмос и CNSA в июне прошлого года в рамках Глобальной конференции по исследованию космического пространства (GLEX-2021) презентовали дорожную карту по МНЛС. Согласно представленной информации, строительство станции должно полностью завершиться к 2035 году. С 2026 по 2030 год запланированы две миссии по отработке технологий посадки и доставки грузов, а также возвращению на Землю образцов лунной породы. С 2031 по 2035 год стороны развернут инфраструктуру на орбите и поверхности Луны, в том числе комплексы связи, а также электроэнергетическое, исследовательское и другое оборудование.

Согласно дорожной карте проекта, транспортная инфраструктура станции будет включать в себя исследовательский и технический луноходы, а также прыгающего робота. Стороны планируют оснастить станцию несколькими умными мини-роверами, предназначенными для исследования поверхности естественного спутника Земли.

Наука и техника,Юрий Борисов,Роскосмос,
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