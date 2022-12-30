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1 час назад

Apple увеличит дисплеи iPad Pro и добавит в них OLED-матрицу

Ferra.ruиещё 1

Популярный дисплейный аналитик и инсайдер Росс Янг поделился информацией о новеньких iPad Pro.

Появились подробности о новых iPad Pro
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По его словам, Apple планирует немного увеличить размер экранов своих Pro-моделей планшетов — с 11 и 12,9 дюймов до 11,1 и 13 дюймов соответственно. Они также будут оснащены OLED-дисплеями, а их релиз при этом ожидается лишь в 2024 году.

Возможно, физические размеры этих моделей iPad Pro останутся такими же, как и текущих моделей. Добиться этого удастся за счёт уменьшения рамок вокруг дисплея.

Напомним, что актуальные версии iPad Pro вышли совсем недавно — в октябре 2022 года. В их основе лежит компьютерный чип M2, а потому вполне логично, что следующее обновление случится лишь в 2024-м.

Стоит, правда, отметить, что ранее Янг упоминал о возможности выпуска 14,1-дюймового iPad Pro в 2023 году. Правда, спустя какое-то время он отказался от этого утверждения.

Наука и техника,Apple,
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