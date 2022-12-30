Появились подробности о новых iPad Pro

Популярный дисплейный аналитик и инсайдер Росс Янг поделился информацией о новеньких iPad Pro.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

По его словам, Apple планирует немного увеличить размер экранов своих Pro-моделей планшетов — с 11 и 12,9 дюймов до 11,1 и 13 дюймов соответственно. Они также будут оснащены OLED-дисплеями, а их релиз при этом ожидается лишь в 2024 году.

Возможно, физические размеры этих моделей iPad Pro останутся такими же, как и текущих моделей. Добиться этого удастся за счёт уменьшения рамок вокруг дисплея.

Напомним, что актуальные версии iPad Pro вышли совсем недавно — в октябре 2022 года. В их основе лежит компьютерный чип M2, а потому вполне логично, что следующее обновление случится лишь в 2024-м.