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31 минуту назад

В России ожидают возвращения Microsoft Office

Чемпионат.com

Издание «Газета.ру» взяла комментарий у заместителя председателя комиссии по цифровым финансовым технологиям Торгово-промышленной палаты Тимура Аитова касательно того, когда Microsoft вернёт в Россию продукцию Office.

В России ожидают возвращения Microsoft Office
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам Аитова, в последнее время наблюдается ослабление ограничений со стороны Microsoft. В качестве примера эксперт привёл возобновление возможности россиянам официально скачивать Windows и улучшение ситуации с Xbox и аксессуарами для консоли.

«Думаю, что у нынешней цепочки инициатив компании Microsoft будет и продолжение. И аналогичные сегодняшним послабления в части скачивания будут введены в ближайшее время и для продуктов Microsoft Office».

Напомним, что Microsoft приостановила деятельность в России и ограничила доступ к продукции Office для жителей страны.

Наука и техника,Торгово-промышленная палата,Microsoft,
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