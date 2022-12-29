Найдены организмы, способные питаться только вирусами

Ученые из Университета Небраски-Линкольна описали вид микроорганизмов, которые способны выжить только на диете из вирусов. Это Halteria – микроскопические инфузории, населяющие пресные водоемы по всему миру, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Известно, что в водоемах в изобилии присутствуют хлоровирусы. Они проникают в микроскопические зеленые водоросли и способствуют их гибели. Зараженные водоросли взрываются, выбрасывая в окружающую среду углерод и другие элементы. Этот углерод впоследствии становится пищей других микроорганизмов.

Новое исследование показало, что некоторые инфузории способны сами поглощать вирусы. Ученые собрали образцы воды из пруда, выделили ряд микробов и добавили хлоровирусы.

Через несколько дней популяция инфузорий хальтерий в пробах выросла примерно в 15 раз. Численность вирусов за тот же период сократилась в 100 раз.

Ученые отметили, что никаких других источников пищи для хальтерий, помимо вирусов, в образцах не было. Тем не менее, инфузории не только выжили, но процветали и размножались. В контрольных образцах без вирусов популяция хальтерий не росла.

Авторы исследования подсчитали, что в небольшом пруду инфузории могут поглотить до 10 трлн вирусов в сутки.

«Если это происходит в тех масштабах, в которых, по нашему мнению, это могло бы быть, это должно полностью изменить наш взгляд на глобальный круговорот углерода», – говорится в тексте научной работы.