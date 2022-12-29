В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
40 минут назад

Найдены организмы, способные питаться только вирусами

Мир24

Ученые из Университета Небраски-Линкольна описали вид микроорганизмов, которые способны выжить только на диете из вирусов. Это Halteria – микроскопические инфузории, населяющие пресные водоемы по всему миру, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Найдены организмы, способные питаться только вирусами
Фото: ТАССТАСС

Известно, что в водоемах в изобилии присутствуют хлоровирусы. Они проникают в микроскопические зеленые водоросли и способствуют их гибели. Зараженные водоросли взрываются, выбрасывая в окружающую среду углерод и другие элементы. Этот углерод впоследствии становится пищей других микроорганизмов.

Новое исследование показало, что некоторые инфузории способны сами поглощать вирусы. Ученые собрали образцы воды из пруда, выделили ряд микробов и добавили хлоровирусы.

Через несколько дней популяция инфузорий хальтерий в пробах выросла примерно в 15 раз. Численность вирусов за тот же период сократилась в 100 раз.

Ученые отметили, что никаких других источников пищи для хальтерий, помимо вирусов, в образцах не было. Тем не менее, инфузории не только выжили, но процветали и размножались. В контрольных образцах без вирусов популяция хальтерий не росла.

Авторы исследования подсчитали, что в небольшом пруду инфузории могут поглотить до 10 трлн вирусов в сутки.

«Если это происходит в тех масштабах, в которых, по нашему мнению, это могло бы быть, это должно полностью изменить наш взгляд на глобальный круговорот углерода», – говорится в тексте научной работы.

Ранее сообщалось, что ученые из Израиля нашли около 100 тысяч новых вирусов. Их нашли в образцах озер, почв, океанов и других экосистем.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители