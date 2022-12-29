Apple удешевит и улучшит iPhone 15 Plus

По данным инсайдеров, Apple планирует внести изменения в линейку iPhone 15 с целью повышения продаж.

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Крайне слабые показатели текущей линейки, особенно модели iPhone 14 Plus, заставили компанию пересмотреть своё отношение к флагманам 2023 года. Сообщается, что купертиновцы рассматривают возможность уменьшения различий между моделями Pro и стандартными моделями.

Так, например, вполне вероятно, что все модели линейки iPhone 15 будут оснащены вырезом Dynamic Island и, возможно, даже 48-мегапиксельной основной камерой на манер iPhone 14 Pro.