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52 минуты назад

NVIDIA назвала дату презентации RTX 4070 Ti на CES 2023

Ferra.ru

Компания NVIDIA, специализирующаяся на производстве графических процессоров, объявила о проведении мероприятия под названием GeForce Beyond в рамках выставки CES 2023.

NVIDIA назвала дату презентации RTX 4070 Ti на CES 2023
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Презентация состоится 3 января 2023 года в 19:00 по московскому времени. Посмотреть его можно будет в рамках прямого эфира на официальных каналах компании в Twitch и YouTube.

Несмотря на то, что сама NVIDIA не предоставила много подробностей о том, что будет представлено на мероприятии, она рассказала, что продемонстрирует «последние инновации в игровых, творческих и графических технологиях».

Учитывая более ранние слухи, которыми поделились инсайдеры, в этот день нас ждёт как минимум анонс новой модели видеокарты в линейке Ada Lovelace — RTX 4070 Ti. Интернет-источники сообщали, что данная видеокарта находится в разработке и, по слухам, будет немного быстрее, чем RTX 3090 Ti.

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