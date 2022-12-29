NVIDIA назвала дату презентации RTX 4070 Ti на CES 2023

Компания NVIDIA, специализирующаяся на производстве графических процессоров, объявила о проведении мероприятия под названием GeForce Beyond в рамках выставки CES 2023.
Презентация состоится 3 января 2023 года в 19:00 по московскому времени. Посмотреть его можно будет в рамках прямого эфира на официальных каналах компании в Twitch и YouTube.
Несмотря на то, что сама NVIDIA не предоставила много подробностей о том, что будет представлено на мероприятии, она рассказала, что продемонстрирует «последние инновации в игровых, творческих и графических технологиях».
Учитывая более ранние слухи, которыми поделились инсайдеры, в этот день нас ждёт как минимум анонс новой модели видеокарты в линейке Ada Lovelace — RTX 4070 Ti. Интернет-источники сообщали, что данная видеокарта находится в разработке и, по слухам, будет немного быстрее, чем RTX 3090 Ti.