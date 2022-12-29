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56 минут назад

Инсайдер раскрыл планы Apple по выпуску складного iPad

Газета.Ru

Компания Apple разрабатывает iPad со складным экраном, однако новинка появится на рынке не раньше 2025 года. Об этом сообщает издание 91mobiles, ссылаясь на известного аналитика Минг-Чи Куо.

Раскрыты планы Apple по выпуску складного iPad
Фото: Газета.ruГазета.ru

В сети давно циркулируют слухи об iPad в новом форм-факторе. Последние сообщения инсайдеров гласят о том, что Apple выпустит его в 2025 году и он заменит на рынке iPad Mini. Однако аналитик Минг-Чи Куо, как оказалось, не согласен с этой информацией.

По данным Куо, Apple на самом деле работает над iPad со складным экраном и он, вероятно, выйдет в 2025 году. Однако, Куо уверен, что американская корпорация не станет снимать с продаж iPad Mini из-за новинки. Дело в том, что складной iPad будет очень дорогим устройством и выступит совсем в иной, нежели iPad Mini, ценовой категории.

В 91mobiles добавили, что косвенно тезис Куо подтверждают слухи о партнерстве Apple с Samsung и LG в рамках производства складных OLED-панелей с диагональю 20,25 дюйма. Журналисты считают, что огромный дисплей с высокой долей вероятности предназначается для складного iPad, который, ввиду параметров экрана, скорее всего, будет конкурировать с MacBook, а не с другими планшетами Apple.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что в 2023 году Apple представит iPad Mini с улучшенным процессором.

Наука и техника,Apple,
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