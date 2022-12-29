Пингвины продемонстрировали наличие самосознания

Методика является весьма эффективной по выявлению самосознания у представителей животного мира. Так, например, дельфины, обезьяны, лошади, собаки, попугаи, вороны успешно прошли этот тест. Эти животные связывали отражение в зеркале с собой, и находили благодаря отражению точки на теле, которых не видят напрямую.

Сначала пингвинов окружили зеркалами. В этом случае испытуемые воспринимали отражение как сородичей. Во втором этапе эксперимента пингвинов направили к зеркалу через специальный коридор. Птицы стали изучать отражение, демонстрируя интерес. Тогда ученые пошли еще дальше. На зеркала в разных местах были нанесены точки. Пингвины, видя свое отражение с пятнышками на теле, пытались от них избавиться. На четвертом этапе исследователи надели на пингвинов ливреи. Подойдя к зеркалу птицы не проявили особого интереса, относясь к отражению, как неопасному чужаку.