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1 час назад

bioRxiv: пингвины продемонстрировали наличие самосознания в зеркальных тестах

runews24.ruиещё 3

Методика является весьма эффективной по выявлению самосознания у представителей животного мира. Так, например, дельфины, обезьяны, лошади, собаки, попугаи, вороны успешно прошли этот тест. Эти животные связывали отражение в зеркале с собой, и находили благодаря отражению точки на теле, которых не видят напрямую.

Пингвины продемонстрировали наличие самосознания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аналогичный эксперимент был проведен и с пингвинами. И эти птицы озадачили исследователей.

Сначала пингвинов окружили зеркалами. В этом случае испытуемые воспринимали отражение как сородичей. Во втором этапе эксперимента пингвинов направили к зеркалу через специальный коридор. Птицы стали изучать отражение, демонстрируя интерес. Тогда ученые пошли еще дальше. На зеркала в разных местах были нанесены точки. Пингвины, видя свое отражение с пятнышками на теле, пытались от них избавиться. На четвертом этапе исследователи надели на пингвинов ливреи. Подойдя к зеркалу птицы не проявили особого интереса, относясь к отражению, как неопасному чужаку.

Биологи отметили, что определенная доля самосознания у пингвинов, безусловно, присутствует, но необходимо продолжать работу.

Свое исследование ученые описали на сервисе bioRxiv.

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