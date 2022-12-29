Археологи опознали птиц с древнеегипетской фрески

Ученые из Музея естественной истории Оксфордского университета исследовали древнеегипетскую фреску из Амарны и смогли определить видовую принадлежность изображенных на ней птиц. Возраст фрески оценили в 3300 лет, сообщает Antiquity.

Фото: Mir24.tv Mir24.tv

Фреску обнаружили во время раскопок в бывшей столице фараона Эхнатона (1347-1332 до н.э.). Она украшала Зеленую комнату дворца правителя. Произведение искусства является довольно необычным для древнеегипетской живописи, поскольку на нем изображены только птицы на фоне природного ландшафта и ни одной человеческой фигуры.

Исследование показало, что большинство пернатых – скальные голуби (Columba livia). Кроме того, там встречаются пегий зимородок (Ceryle rudis), сорокопут-жулан (Lanius collurio) и белая трясогузка (Motacilla alba). Вокруг них нарисованы водяные лилии и папирусные растения.

Скальные голуби и зимородки до сих пор обитают в Египте круглый год. Сорокопуты проводят в этой стране сезон с августа по ноябрь, трясогузки – с октября по апрель. Перелетные птицы на фреске были помечены треугольными знаками.

Ученые предположили, что Зеленая комната дворца являлась зоной отдыха, и картины природы должны были создавать безмятежную атмосферу.

Отметим, что во время исследований экспертам пришлось опираться на факсимиле фрески. Зеленую комнату раскопали в 1923-25 годах. В 1926 году специалисты решили укрепить фреску с помощью уплотнителей, но результат получился обратным – картина обесцветилась и потемнела.