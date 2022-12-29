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15 минут назад

Названы «кукловоды» украинских хакеров

Lenta.ru

Российские хакеры из группы RaHDit («Злые русские хакеры») назвали «кукловодов» украинских хакеров, отметив, что Россия вынуждена противостоять в киберпространстве не только Киеву, но и всем странам НАТО, сообщает РИА Новости.

Названы «кукловоды» украинских хакеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы получили данные о специалистах по кибербезопасности, хакерах из стран НАТО, которые обучали в том числе украинских военных, украинских специалистов, и можно сказать так, что, по большому счету, это кукловоды», — заявил один из хакеров RaHDit.

По его словам, Запад специально создает видимость того, что Украина сама противостоит России в киберпространстве, однако на самом деле за этим стоят люди, которые направляют украинских хакеров. Он добавил, что специалисты НАТО долго обучали их в киберцентрах, из которых в настоящее время происходит координация и руководство.

RaHDit: потери россиян из-за звонков мошенников с Украины составляют сотни миллионов

Ранее RaHDit опубликовала на портале «Немезида» данные более 70 украинских солдат и офицеров «кибервойск». По их информации, опубликованные данные принадлежат профессиональным взломщикам Министерства обороны Украины, представителям Нацгвардии, учебных заведений, готовящих защитников информации, и даже Службы безопасности Украины (СБУ).

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