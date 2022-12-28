Apple оказалась должна Японии $98 млн налогов

Японские власти потребовали от Apple вернуть в казну государства $98 млн за ошибочное освобождение от налогообложения.

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Ещё в июне этого года Apple прекратила беспошлинные продажи своих продуктов, когда выяснилось, что оптовые заказы на iPhone и другие устройства проходили без налога, потому что покупателями выступали иностранцы.

При ревизии выяснилось, что по крайней мере один покупатель приобрёл не менее сотни смартфонов разных моделей и версий, но не был обложен соответствующим налогом, так как являлся иностранным туристом, пребывающим в Японии менее 6 месяцев.

Но по законам оптовая покупка — признак торгового посредничества, которое в Японии от налогов не освобождается. В целом выяснилось, что таких продаж было множество. В итоге государственная недостача составила $98 млн.