В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
28 минут назад

Найдено направление для лечения болезни Альцгеймера

Lenta.ru

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета нашли направление для лечения болезни Альцгеймера. Согласно результатам работы, опубликованной в журнале PNAS, для сокращения амилоидных бляшек и сохранения когнитивных способностей необходимо нацелиться на уничтожение тау-белка.

Найдено направление для лечения болезни Альцгеймера
Фото: UnsplashUnsplash

При болезни Альцгеймера и других таупатиях проблемы возникают именно с тау-белком, который слипается в структуры. Накопление таких нейрофибриллярных клубков нарушает способность клеток мозга функционировать, что в конечном итоге приводит к гибели клеток.

Авторы считают, что борьба именно с некорректной работой тау позволит сохранить когнитивную функцию мозга. Новое исследование показало, что при блокировке гена, производящего POZ-белок спекл-типа (SPOP), возможно предотвратить накопление тау на животной модели. Именно этот белок ученые связали с развитием таупатии. Кроме того, был идентифицирован и другой белок, называемый SUT-2, который сейчас изучается на предмет его терапевтического потенциала.

Для того чтобы выявить эти белки, команда провела серию экспериментов с генетически модифицированным червем, встречающимся в почве, под названием Caenorhabditis elegans. Червю был внедрен человеческий ген, увеличивающий накопление тау-белка. Это животное живет всего три недели, поэтому идеально подходит для того, чтобы изучать, как генные мутации влияют на рост, развитие и функционирование организма на протяжении всей его жизни.

Точный механизм воздействия этих белков на болезни, вызванные тау, пока неясен. Специалисты предполагают, что SPOP участвует в важном процессе, посредством которого клетки обрабатывают и устраняют дефектные белки. Исследователи заявили, что при разработке лекарств, которые подавляли бы действие этого белка, появится возможность лечить болезнь Альцгеймера и другие таупатии.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители