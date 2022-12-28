В России предложили запретить ввоз зарубежных ноутбуков

В России рассматривают возможность запретить параллельный импорт некоторой зарубежной техники. В первую очередь речь идет о персональных компьютерах, моноблоках и ноутбуках. Среди брендов, в частности, HP, Asus, Lenovo и Acer, которые стали лидерами российского рынка по количеству продаж за 11 месяцев 2022 года, следует из исследования МТС и аналитического центра GS Group. С такой инициативой выступил гендиректор российской компании «ICL Техно» в письме к главе Минцифры, узнала газета «Коммерсантъ». ICL делает ноутбуки, мониторы, серверные системы и другую технику.

В Минцифре предложение обсуждали на прошлой неделе на совещании с отечественными производителями и ретейлерами. В ведомстве подчеркнули, что не видят необходимости останавливать параллельный импорт. Зато концептуально поддержали другие инициативы: льготные кредиты на закупку российской техники для дистрибьютеров, кешбэк 20% за покупку для граждан и утилизационный сбор.

Комментирует IT-эксперт Александр Баулин:

— Запрет на поставки иностранных ноутбуков, во-первых, приведет к повышению цен на технику. Во-вторых, у нас и так рынок непростой, а станет совсем черным, и люди будут покупать эти ноутбуки из-под полы.

— Чем отличается тот самый параллельный импорт от совсем черной схемы?

— Формально при параллельном импорте должна быть гарантия от продавца, обеспечивающего этот параллельный импорт. Тут, к сожалению, большой вопрос с тем, обеспечит ли ему вендор нужные компоненты. Если «серая» продажа, то никто гарантии не обеспечит. Механизм с утилизационным сбором применяется для автомобилей, выпущенных вне России, он нацелен на то, чтобы не ввозилось большое количество б/у машин, в частности из Японии. В случаях с машинами понятно, почему вводится утилизационный сбор, это реально вышедшая из строя машина, это большая груда мусора. В случае с ноутбуками мне, честно говоря, не известно ни одного предприятия в России, которое может переработать пластик, из которого сделан корпус ноутбука, или тем более металл, аккумуляторы. Поэтому это выглядит как-то странно — вводить утилизационный сбор на то, что мы не умеем утилизировать, потому что этот утилизационный сбор производитель заложит в свои расходы, соответственно, в конечные цены продуктов. С кешбэком у нас тоже есть отличный опыт, он применялся для туристических поездок по России. Он сыграл очень хорошую развивающую роль, но в данном случае важно было открыть продукт, который был всегда, но был недостаточно раскручен, а в случае с ноутбуками российские ноутбуки не представляют чего-то уникального по сравнению с иностранными.

«ICL Техно» — крупный российский производитель вычислительной техники. Но частным лицам он устройства не продает, рассказали Business FM на горячей линии. Купить электронику можно только оптом от 20 штук и на юрлицо. Причем с компанией сотрудничают как крупные госструктуры и образовательные организации, так и малый бизнес, например ИП. Одна из моделей ноутбуков диагональю 15,6 и с процессором Intel Core i5 стоит примерно 135 тысяч рублей. Для корпоративного сегмента это нормально, говорит руководитель аналитического агентства Content-Review Сергей Половников:

— Производители есть, у производителей полностью заполнены мощности, они без каких-либо проблем продают абсолютно всю продукцию, которую производят. Нет такого, что склады забиты неликвидом российского производства и поэтому надо срочно что-то делать с импортом. Зачем ICL вообще вышла с такой инициативой, мне непонятно, у них нечего продавать сверх того, что они производят. Самый главный вопрос: они перечисляют бренды, а чего же они не перечислили компанию Apple? Альтернативы нет, и что — они предлагают сейчас телестудиям, которые монтируют свои видео, компаниям, которые сидят на ноутбуках и на компьютерах Apple, они предлагают им закрыться?

— 135 тысяч рублей, почему у ICL такая цена?

— Любая продукция, собранная в России, будет стоить дороже, потому что масштабы производства несопоставимы, ведь известно, что чем больше у вас производство, чем больше единиц продукции вы производите, тем меньше себестоимость каждой из этих единиц. Во-вторых, я не очень хорошо представляю, какие там компоненты, там могут быть аппаратные средства шифрования для того, чтобы пройти сертификацию в соответствующих органах. Поэтому сравнивать потребительскую модель, допустим, Lenovo и корпоративную модель, а это абсолютно другие требования компании ICL, мне кажется, не стоит. Корпоративный ноутбук за 135 тысяч рублей — это нормальная цена.

Есть и российские компании, которые делают потребительские ноутбуки. Но эксперты отмечают, что производители занимаются преимущественно сборкой уже готовых комплектов, полного цикла производства на заводах нет.

Ежегодно отечественные предприятия выпускают около 250 тысяч ноутбуков, большая часть поставляется в госсектор. Это меньше 10% рынка. Всего, по данным GS Group, за 11 месяцев в Россию поставили около 3 млн устройств.

Идея запретить ввоз в России компьютеров иностранного производства вряд ли будет реализована, так как она чревата возникновением дефицита этого рода продукции в стране, заявил «Ленте.ру» зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Я сомневаюсь, что будет введен такой запрет. Сейчас есть большие сложности, связанные с логистикой, санкционным давлением. Наша партия всегда выступала против жестких ограничений, все должен регулировать рынок. Полный запрет чреват тем, что будет дефицит этой продукции», — сказал парламентарий.

По его мнению, идея ограничить ввоз иностранной продукции во благо отечественного производителя чревато возникновением дефицита соответствующего типа товаров в стране.

«Если мы как государство считаем, что нужны преференции для российских производителей, то мы должны понимать, что в России в текущий момент практически отсутствуют производства, способные быстро нарастить необходимый объем производства ноутбуков. Есть ряд компаний, которые пробуют в этом свои силы, но пока эти силы далеки от возможности заместить большую часть ввозимого оборудования», — добавил Свинцов.

Как пишут «Известия», в Россию стали поставлять с использованием схемы параллельного импорта ноутбуки компаний HP, Lenovo, Asus и других брендов, прервавших поставки изделий весной текущего года. Сотрудник одного из ретейлеров подтвердил изданию, что ассортиментный ряд электроники увеличивается. При этом другой источник указал, что пока имеются сложности только с поставками HP.

В течение двух последних месяцев года ноутбуки вновь появились в фирменном интернет-магазине Lenovo. Их также можно приобрести в онлайн-магазине GalaxyStore, реализующем технику Samsung. В Inventive Retail Group, руководящей этими брендами, не стали давать комментарии по ситуации. В «М.Видео–Эльдорадо» обратили внимание, что ноутбуки мировых лидеров представлены на витринах «за счет собственных импортных операций».

Отмечается, что раньше этот процесс не получалось запустить, потому что были неясными перспективы продаж такой техники отечественным покупателям.

Специалисты по созданию российской компьютерной техники заявляют о существенном росте подделок отечественных брендов - к примеру, компьютеров iRU и ноутбуков и серверов "Гравитон". Об этом сообщается в письме генерального директора консорциума "Вычислительная техника" Светланы Легостаевой на имя заместителя главы Минпромторга РФ Василия Шпака, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Российские разработчики и производители вычислительной техники по итогам 2022 года сообщают о существенном росте контрафактной вычислительной техники, реализуемой под видом отечественных брендов. Так, юристы компании "Деловой офис" в 2022 году зафиксировали кратный рост случаев поставки контрафактной продукции iRU. Если в прошлые периоды количество измерялось единичными случаями, то в этом году это десятки", - сообщается в письме.

Еще один разработчик компьютерного оборудования и серверов "ICL-Техно" заявил о проведении доследственной проверки по поводу контрафакта продукции ICL в пяти регионах страны. Третья компания "Новый IT-проект" выявила 10 фактов поставки поддельных серверов, ноутбуков и автоматизированных рабочих мест под своей маркой "Гравитон".

Для использования контрафактного товара мошенники берут выписку на любой товар от случайного производителя из Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) и прикладывают к пакету документов для конкурсной процедуры на поставку товара, а затем используют поддельные эксплуатационные документы. В некоторых случаях они закупают реальную российскую технику для дальнейшего участия в конкурсных процедурах и сами ее дорабатывают, тогда производитель уже не несет гарантийную ответственность, объясняется в письме.

Согласно этому документу, число выявленных подделок в сравнение с реализацией продукции на рынке РФ несущественное, однако и эти случаи могут нанести ущерб отечественным производителям.

"Контрафактная продукция наносит ущерб репутации как отдельных производителей, так и отрасли вычислительной техники в целом. Цель нашего - привлечь внимание регулятора и заказчиков к этой ситуации и обозначить, какие меры можно принять для устранения данного явления или как минимум минимизации возникающих рисков", - подчеркнула Легостаева.

По ее словам, компании пытаются сами исправить проблему разными способами - внедряют системы дублирующего штрихкодирования с использованием NFC-меток и создают собственные системы проверки серийных номеров выпущенных товаров. Маркировка радиоэлектронной продукции также в будущем должна помочь искоренению контрафакта, уверена Легостаева.

"На текущий момент в целях профилактики <...> просим вас содействовать в информировании заказчиков <...> об участившихся случаях поставок контрафактной продукции и рекомендовать им при приемке товара направлять запрос производителю о подлинности данного товара, а также в некоторых случаях обеспечивать присутствие представителей производителя на приемке", - заключается в письме.

ТАСС направил соответствующий запрос в Минпромторг.

О консорциуме

Консорциум "Вычислительная техника" создан при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Цели и задачи - развитие радиоэлектронной отрасли, защита интересов отечественных разработчиков и производителей вычислительной техники, а также формирование условий для увеличения их доли рынка.