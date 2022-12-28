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45 минут назад

McDonald’s открыл первый ресторан, в котором работают только роботы

Ferra.ru

В американском городе Форт-Уэрт, штат Техас, сеть быстрого питания McDonald’s открыла первый полностью роботизированный ресторан.

McDonald’s открыл первый ресторан, в котором работают только роботы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Здание этой точки меньше стандартных ресторанов сети и в нём работают только роботы. Также ресторан оснащён конвейерной лентой для получения клиентами заказов навынос.

Точка работает преимущественно для водителей и клиентов, которые заказывают еду на ходу. При этом контактировать с обслуживающим персоналом не нужно.

Заказы можно оформлять тремя способами. Первый способ заключается в том, что клиент может заказать еду с помощью сенсорного экрана и расплатиться как банковской картой, так и наличными. Заказчики на автомобилях могут выбрать между стандартным способом заказа для водителей и мобильным приложением.

В ресторане все заказы выдаёт конвейерная лента. Возле ресторана расположена парковка для курьеров.

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