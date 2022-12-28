Учёные исследовали влияние звездных вспышек на далекие планеты

«В нашем исследовании мы изучили, как звёздные вспышки TRAPPIST-1 повлияли на внутренний тепловой баланс планет, вращающихся вокруг звезды, и обнаружили, что, особенно для планет, ближайших к звезде, внутренний нагрев из-за омической диссипации от вспышек является значительным и может стимулировать геологическую активность. Кроме того, этот процесс является длительным и может сохраняться в течение геологических периодов времени, потенциально позволяя поверхностной среде эволюционировать в сторону пригодности для жизни или проходить через ряд пригодных для жизни состояний. Ранее влияние звёздных вспышек на обитаемость в основном считалось разрушительным, например, из-за разрушения защитной атмосферы, которая окутывает планету. Наши результаты представляют иную перспективу, показывая, как вспышки могут на самом деле способствовать созданию пригодной для жизни приповерхностной среды», – объяснил доктор Бауэр.