Древние люди могли плавать сто тысяч лет назад

Как передает Центральная Служба Новостей, группой исследователей было установлено, что древний человек научился плавать около ста тысяч лет назад. Также было отмечено, что их способности к плаванию со временем менялись. Это зависело от погодных условий и географического расположения.

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Эксперты заявили, что у неандертальцев, живших в Италии, этот навык был хорошо развит. Об этом свидетельствуют ушные кости, которые были повреждены при погружении на большую глубину за моллюсками.

Около 23 тысяч лет назад такая практика временно прекратилась из-за ледникового периода, когда ледники достигли юга Англии, северной Германии, Польши и северной России. Отмечается, что после этого большая часть людей перестала плавать. Этот навык был забыт на десяток тысяч лет.