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35 минут назад

Древние люди могли плавать сто тысяч лет назад

Моя Москва.онлайн

Как передает Центральная Служба Новостей, группой исследователей было установлено, что древний человек научился плавать около ста тысяч лет назад. Также было отмечено, что их способности к плаванию со временем менялись. Это зависело от погодных условий и географического расположения.

Древние люди могли плавать сто тысяч лет назад
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты заявили, что у неандертальцев, живших в Италии, этот навык был хорошо развит. Об этом свидетельствуют ушные кости, которые были повреждены при погружении на большую глубину за моллюсками.

Около 23 тысяч лет назад такая практика временно прекратилась из-за ледникового периода, когда ледники достигли юга Англии, северной Германии, Польши и северной России. Отмечается, что после этого большая часть людей перестала плавать. Этот навык был забыт на десяток тысяч лет.

Затем спустя несколько тысяч лет на скалах в Тассили-н-Аджер, Алжир, были обнаружены изображения плавающих людей. Через пять тысяч лет тексты и иероглифы о плавании появились в Древнем Египте. Плавание стало обычным занятием на всем африканском континенте. Люди стали плавать как для охоты, так и для удовольствия.

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