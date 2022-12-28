Индийские астрономы обнаружили 57 переменных звезд

Индийские ученые обнаружили 57 переменных звезд в рассеянном скоплении NGC 381. Об этом сообщает Science X Network.

Фото: Maurya et al Maurya et al

Рассеянное звездное скопление - это группа звезд, образовавшаяся из единого гигантского молекулярного облака примерно в одно и то же время. Светила в таком скоплении связаны между собой слабо, и могут быть разрушены в ходе движения по галактике. Всего астрономам известно более 1000 таких образований, и исследование их распространения в галактике является важнейшим для понимании эволюции вселенной.

Расположенное примерно в 3700 световых годах от Земли в созвездии Кассиопеи, NGC 381 представляет собой рассеянное скопление среднего возраста (около 447 миллионов лет) с радиусом около 15 световых лет и массой около 32,4 солнечных. Индийские астрономы исследовали его с помощью 1,3-метрового оптического телескопа Devasthal.

"Мы активно наблюдали область рассеянного скопления NGC 381 в диапазонах V и I для изучения переменных звезд. Данные были собраны за 27 ночей в течение более чем одного года с 1 октября 2017 года по 14 января 2019 года", - говорят ученые.

В результате команда идентифицировала в общей сложности 57 переменных звезд в области NGC 381, из них к самому скоплению принадлежат 5. Астрономы классифицировали эти звезды на основе кривых блеска, амплитуды перемен светимости и местоположения на диаграмме Герцшпрунга-Рассела (которая связывает спектральный класс и массу звезд).