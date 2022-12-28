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15 минут назад

Ученые обнаружили необычную проблему, которую вызывают социальные сети

Газета.Ru

Ученые из Тринити-колледжа Дублин установили, что постоянное отвлечение на социальные сети мешает человеку погрузиться в состояние глубокой скуки. Исследование опубликовано в журнале Marketing Theory.

Ученые обнаружили необычную проблему, которую вызывают социальные сети
Фото: Газета.руГазета.ру

Глубокая скука – это сильное состояние скуки, которое сопровождается ощущением опустошенности и беспокойства. По словам ученых, обычное такое состояние провоцирует людей на поиск нового хобби и развитие творческих навыков.

Специалисты набрали 15 человек, которые либо были в отпуске, либо работали из дома во время проводившегося в пандемию исследования. Участники дали структурированные интервью о том, как они проводили время во время пандемии, а также какие чувства они испытали.

«Участвовавшие в исследовании люди, которые испытывали глубокую скуку, обнаружили, что это вызывало чувство беспокойства и пустоты. В то же время она спровоцировала их на развитие новых навыков и хобби», – отметили ученые.

Однако исследователи установили, что погружению в более глубокую скуку препятствовали социальные сети.

«Проблема, которую мы наблюдали, заключалась в том, что социальные сети отвлекали человека от скуки и погружения в собственные мысли. Немецкий философ Мартин Хайдеггер говорил, что скука — чрезвычайно важная часть жизни, и ее нужно развивать. Однако современные технологии мешают этому. Возможно, поэтому все хорошие мысли приходят нам в голову в душе – там просто нет телефона», – установили ученые.

В будущих работах ученые планируют углубиться в исследуемую тему.

Наука и техника,Мартин Хайдеггер,
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