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1 час назад

Депутат Федоров объяснил снятие ограничений Microsoft для россиян

Авторадио

Член комитета Госдумы РФ по бюджету и финансам Евгений Федоров назвал положительным решение компании Microsoft вернуть россиянам возможность скачивать и устанавливать без VPN Windows. Это приведет к росту конкуренции, заявил он «Газете.Ru». Компания, по его словам, действует по принципу, описанному еще Карлом Марксом - «за прибыль капитал готов на все».

Депутат объяснил, почему Microsoft сняла ограничения для россиян
Фото: MicrosoftMicrosoft

Уход западных компаний, как отметил парламентарий, привел к освобождению рынка для российского предпринимательства. Продукты компании Microsoft оказались замещены другими компаниями, как российскими, так и, в частности, китайскими и индийскими. Ранее издание «Известия» сообщило, что корпорация Microsoft вновь сделала операционную систему Windows доступной для скачивания в РФ.

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