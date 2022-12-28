Депутат объяснил, почему Microsoft сняла ограничения для россиян

Член комитета Госдумы РФ по бюджету и финансам Евгений Федоров назвал положительным решение компании Microsoft вернуть россиянам возможность скачивать и устанавливать без VPN Windows. Это приведет к росту конкуренции, заявил он «Газете.Ru». Компания, по его словам, действует по принципу, описанному еще Карлом Марксом - «за прибыль капитал готов на все».