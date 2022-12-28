Самые ожидаемые мобильные телефоны 2023 года

2022 год выдался продуктивным для производителей смартфонов, но 2023-й обещает стать еще лучше: среди заявленных моделей немало любопытных гаджетов и новых линеек из старых знакомых семейств. Портал TechRadar собрал список самых ожидаемых телефонов 2023 года.

Фото: Google Google

Samsung Galaxy S23

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Samsung Galaxy S23 и другие телефоны линейки, включая S23 Plus и S23 Ultra, наверняка станут самыми популярными Android-флагманами 2023 года. Если верить утечкам, все модели S23 будут построены на чипе Snapdragon 8 Gen 2, а S23 Ultra может получить 200-мегапиксельную камеру. Технические характеристики новинок вряд ли будут разительно отличаться от предыдущего поколения, однако экран и качество камеры, скорее всего, станут чуть лучше.

Google Pixel 8

Google Pixel 7 вышел в продажу только в октябре 2022 года, но он оказался так хорош, что публика уже жаждет посмотреть, что Google приготовила для Pixel 8. Пока что производитель не особо разглашает информацию о будущем флагмане, но известно, что он (возможно) будет построен на чипе Tensor 3. Ожидается поддержка спутниковых коммуникаций, 12 ГБ оперативной памяти, камера премиального класса и хорошее программное обеспечение.

Google Pixel Fold

Слухи о существовании Google Pixel Fold ходили годами, и в последнее время все чаще звучат мнения, что релиз телефона может состояться либо в первом квартале, либо в мае 2023 года. Согласно неподтвержденной информации, Google Pixel Fold может получить 7,6-дюймовый складной OLED-экран, 5,8-дюймовый внешний дисплей и чип Tensor (скорее всего, Tensor G2). Насчет камер пока ничего нельзя сказать, но одна из утечек гласит, что блок камер Pixel Fold состоит из трех объективов на 64, 12,2 и 10 МП соответственно.

iPhone 15 Ultra

Конечно же, следующая линейка iPhone — один из самых горячих релизов будущего года, однако сильнее всего многих интересует именно iPhone 15 Ultra. По некоторым слухам, он может заменить собой iPhone 15 Pro Max и получить еще более качественные камеры, включая перископический объектив. Ultra также якобы получит повышенную автономность, титановый корпус и крайне высокую цену.

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Fold 5 станет следующим складным флагманом производителя. Релиз телефона состоится лишь в августе 2023, поэтому информации об устройстве пока мало. Ранние утечки гласят, что он использует мощный чип Snapdragon 8 Gen 2 и камеры, похожие на блок Galaxy Z Fold 4.

Sony Xperia I V

Sony Xperia I IV был одним из самых любопытных телефонов 2022 года, в том числе благодаря камере с непрерывным оптическим зумом: ничего подобного на флагманах конкурентов не было, и это помогло новинке Sony выделиться на общем фоне. Информации об Xperia I V практически нет, но, скорее всего, он получит стандартный набор улучшений. Камеры, экран, производительность — как всегда. Если производитель и готовит какие-то сюрпризы, то пока они надежно держатся в тайне.

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Pro уже анонсирован, но на данный момент он доступен только в Китае: глобальный релиз телефона в других странах состоится в начале 2023 года. Смартфон имеет 6,73-дюймовый OLED-экран на 120 Гц, батарею емкостью 4820 мАч, 120-ваттное зарядное устройство, чип Snapdragon 8 Gen 2 и до 12 ГБ оперативной памяти. Премиальный дизайн и влагостойкость, конечно же, обязательны, но самый привлекательный аспект Xiaomi 13 Pro — это блок 50-мегапиксельных камер, который способен делать снимки лучше многих конкурентов.

OnePlus 11

OnePlus 11 предположительно выйдет в первые месяцы 2023-го, и, если верить утечкам, к нему не присоединится OnePlus 11 Pro. Точнее, по характеристикам базовый OnePlus 11 — это и есть про-версия. Телефон наверняка составит конкуренцию Galaxy S23 Plus или Ultra. Согласно утекшим техническим характеристикам, OnePlus 11 получит чип Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ оперативной памяти, 6,7-дюймовый AMOLED-экран на 120 Гц, аккумулятор на 5000 мАч и блок камер от 50 до 32 МП.

Samsung Galaxy Z Flip 5