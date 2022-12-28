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1 час назад

В Белоруссии объяснили исчезновение отечественных ноутбуков "Горизонт"

Газета.Ru

Заместитель председателя Мингорисполкома Белоруссии Надежда Лазаревич в беседе с изданием «Sputnik Беларусь» объяснила причину закрытия единственного магазина с белорусскими ноутбуками H-book MAK4.

В Белоруссии объяснили, куда пропали отечественные ноутбуки "Горизонт"
Фото: "Горизонт""Горизонт"

«Мы выбирали локацию для презентации ноутбуков «Горизонта» на три дня», — уточнила Лазаревич.

По ее словам, локация была выбрана для того, чтобы показать гражданам Белоруссии, что ноутбуки существуют и работают. При этом «островок» в торговом центре выбирался именно на три дня и он не планировался в качестве основной точки. На данный момент решается вопрос выбора новой локации магазина. Открыть фирменный магазин обещают к февралю 2023 года в ТЦ «Столица» .

«Ноутбуки как производились, так и производятся. Четыре тысячи выпущено этом году, и уже озвучены планы на следующий год – до 200 тысяч», — отметила Лазаревич.

По словам Лазаревич, компьютеры «Горизонта» сейчас можно купить на сайте производителя в любом количестве.

Первый белорусский ноутбук H-book MAK4 доступен в модификации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти по цене в 1599 белорусских рублей (около 41,5 тыс. руб.).

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