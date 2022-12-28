В Таиланде массово мрут кораллы

Болезнь желтой полосы продолжает уничтожать кораллы у восточных берегов Таиланда. Об этом сообщает AFP.

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Болезнь желтой полосы, названная так из-за цвета, в который она окрашивает кораллы, была впервые обнаружена несколько десятилетий назад и значительно повредила рифы в Карибском море. От нее не существует никакого известного лечения, и она почти всегда приводит к гибели рифа. Однако у берегов Таиланда ее обнаружили лишь в 2021 году у туристического города Паттайя. К настоящему моменту болезнь уже поразила кораллы на площади 240 гектар.

«Я никогда раньше не видела ничего подобного, — сказала Лалита Путчим из Департамента морских и прибрежных ресурсов Таиланда. — Мы видим это, куда бы ни направлялись, и ожидаем, что дальше будет хуже». Ученые считают, что чрезмерный вылов рыбы, загрязнение и повышение температуры воды из-за изменения климата могут сделать рифы более уязвимыми для болезни желтой полосы. Воздействие болезни невозможно обратить вспять, в отличие от последствий обесцвечивания кораллов. «Когда коралл заражается этой болезнью, он просто умирает», — пояснила Лалита.

Она добавила, что потеря кораллов может иметь разрушительные последствия для экосистемы — риф похож на лес, который служит средой обитания для множества видов, и его смерть может в конечном итоге повлиять и на людей. Тайские ученые еще надеются, что им удастся разгадать причину заболевания и предотвратить его распространение. Власти используют социальные сети для отслеживания сообщений о зараженных рифах, а также просят общественность сообщать о любых замеченных пораженных кораллах.