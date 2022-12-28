Российские ученые изобрели новый способ подавления отторжения при трансплантации

Российские ученые придумали альтернативный способ борьбы с отторжением после трансплантации без использования стероидов. Об этом сообщает пресс-служба РНФ.

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Пересадка стволовых клеток костного мозга для лечения рака в половине случаев заканчивается отторжением - врачи называют это реакцией "трансплантат против хозяина". В этом случае, в отличие от классического отторжения органов, ткани самого пациента атакуются Т-лимфоцитами донора.

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В первые сто дней от этого страдает лишь кожа и пищеварительная система, но постепенно поражается весь организм и может наступить смерть. Для борьбы с этим применяют кортикостероиды, но они способны вызывать диабет и катараку, а также вызывать рецидив рака.

Специалисты Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И. П. Павлова предложили альтернативный способ борьбы с проблемой. Вместо стероидов они предложили применять ингибиторы кальциневрина. Эти вещества подавляют активность фермента, опосредованно запускающего синтез воспалительных молекул Т-лимфоцитами.

Такой подход медики проверили на пациентах от 18 до 67 лет, которым пересадили костный мозг, в том числе и с уменьшенным количеством Т-клеток, а затем лечили противоопухолевым циклофосфамидом (он также подавляет отторжение донорского материала) — это обычное назначение после процедуры. Однако у людей проявились признаки иммунологического конфликта, и авторы начали лечение ингибиторами кальциневрина.

Результаты показали эффективность терапии для 80% пациентов с хроническим синдромом (практически все со средней степенью и чуть больше половины с тяжелой) и лишь для 47% с острым (причем состояние улучшалось лишь при относительно слабых кожных повреждениях). Спустя два года выживаемость составила 95% и 76% для каждой из групп соответственно. Однако перед массовым применением этот метод должен пройти еще одну серию испытаний на большой выборке людей - сейчас число добровольцев не превышало 100.