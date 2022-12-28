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38 минут назад

Эксперт оценил инициативу об отмене «мобильного рабства» в России

Семён Капранов
Эльдар Муртазинэксперт

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с Рамблером поддержал инициативу Научно-исследовательского института Радио (НИИР) разрешить российским абонентам сотовой связи переносить свой номер мобильного телефона между регионами.

Исторически сложилось так, что на сегодняшний день человек привязан к региону. Так строились сотовые сети, так строился биллинг. К сожалению, эта проблема существует. Но при этом в рамках конкретного оператора вы можете переехать из одного региона в другой - и все будет работать.

MNP (mobile number portability — услуга, которая позволяет оставить свой телефонный номер без изменения после перехода к другому оператору связи — прим. ред.) создавалась во времена, когда у нас исходили из той логики, что люди нечасто переезжают из одного региона в другой, а перенос номера между операторами не играет большой роли. Соответственно, с течением времени появилось огромное число людей, которые поменяли регион проживания и вынуждены платить за свою связь по расценкам другого региона. Так происходило, потому что услуга MNP не работала.
Эльдар Муртазин
Эльдар МуртазинВедущий аналитик Mobile Research Group
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Специалист назвал выдвинутое НИИР предложение разрешить перенос номера мобильного телефона между регионами "неплохим", отметив, что оно уравнивает всех абонентов в правах.

"Сейчас в основном страдают жители крупных городов, если они переезжают в маленькие города, потому что, например, в Москве расценки на связь при том же или даже меньшем наборе услуг минимум где-то в два раза выше, чем в каком-либо регионе. Исходя из этого, люди, конечно, хотят переходить к другим операторам, хотят сохранять номер, но находясь на новом месте жительства. Поэтому инициатива хорошая", — заявил Муртазин.

В заключение аналитик выразил мнение, что технических сложностей с реализацией инициативы возникнуть не должно.

Ранее РБК сообщило, что российские власти обсудят предложение НИИР о полной отмене "мобильного рабства" и рассмотрят возможность разрешить переносить номер мобильного телефона между регионами. По данным издания, научно-исследовательский институт подал в Минэкономразвития заявку на организацию эксперимента по переносу номеров телефонов между регионами и создание пилотной зоны с операторами связи "Тинькофф Мобайл" и "СИМ Телеком".

В России с 2013 года существует возможность переходить от одного мобильного оператора к другому с сохранением своего номера телефона. При этом она позволяет переносить номер между операторами, работающими только в одном и том же регионе.

Наука и техника,Эльдар Муртазин,НИИР,Минэкономразвития,
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