Эксперт оценил инициативу об отмене «мобильного рабства» в России

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с Рамблером поддержал инициативу Научно-исследовательского института Радио (НИИР) разрешить российским абонентам сотовой связи переносить свой номер мобильного телефона между регионами.
Специалист назвал выдвинутое НИИР предложение разрешить перенос номера мобильного телефона между регионами "неплохим", отметив, что оно уравнивает всех абонентов в правах.
"Сейчас в основном страдают жители крупных городов, если они переезжают в маленькие города, потому что, например, в Москве расценки на связь при том же или даже меньшем наборе услуг минимум где-то в два раза выше, чем в каком-либо регионе. Исходя из этого, люди, конечно, хотят переходить к другим операторам, хотят сохранять номер, но находясь на новом месте жительства. Поэтому инициатива хорошая", — заявил Муртазин.
В заключение аналитик выразил мнение, что технических сложностей с реализацией инициативы возникнуть не должно.
Ранее РБК сообщило, что российские власти обсудят предложение НИИР о полной отмене "мобильного рабства" и рассмотрят возможность разрешить переносить номер мобильного телефона между регионами. По данным издания, научно-исследовательский институт подал в Минэкономразвития заявку на организацию эксперимента по переносу номеров телефонов между регионами и создание пилотной зоны с операторами связи "Тинькофф Мобайл" и "СИМ Телеком".
В России с 2013 года существует возможность переходить от одного мобильного оператора к другому с сохранением своего номера телефона. При этом она позволяет переносить номер между операторами, работающими только в одном и том же регионе.