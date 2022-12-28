Эксперт оценил инициативу об отмене «мобильного рабства» в России

Исторически сложилось так, что на сегодняшний день человек привязан к региону. Так строились сотовые сети, так строился биллинг. К сожалению, эта проблема существует. Но при этом в рамках конкретного оператора вы можете переехать из одного региона в другой - и все будет работать.



MNP (mobile number portability — услуга, которая позволяет оставить свой телефонный номер без изменения после перехода к другому оператору связи — прим. ред.) создавалась во времена, когда у нас исходили из той логики, что люди нечасто переезжают из одного региона в другой, а перенос номера между операторами не играет большой роли. Соответственно, с течением времени появилось огромное число людей, которые поменяли регион проживания и вынуждены платить за свою связь по расценкам другого региона. Так происходило, потому что услуга MNP не работала.

Эльдар Муртазин Ведущий аналитик Mobile Research Group