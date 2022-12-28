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25 минут назад

Apple обвинили в расизме из-за умных часов

Lenta.ru

В США подали в суд на Apple, обвинив компанию в некорректной работе ее умных часов. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Умные часы Apple Watch обвинили в расизме
Фото: AppleApple

Как стало известно журналистам, иск от жителей Нью-Йорка направил Алекс Моралес. По словам чернокожего американца, он был пользователем Apple Watch с функцией пульсоксиметра с 2020 по 2021 год. Моралес заявил, что функция пульсоксиметрии — определение уровня насыщения крови кислородом — некорректно работает у людей с темным цветом кожи.

«В течение десятилетий поступали сообщения о том, что устройства для измерения уровня насыщения крови кислородом были значительно менее точными при контакте с кожей определенного цвета», — заявил Алекс Моралес.

По его словам, на проблему расизма и технологий не обращали внимание до пандемии коронавируса, во время которой пульсоксиметры стали очень популярны.

Моралес полагает, что в Apple знали о проблеме, но не предприняли никаких действий. Истец сослался на некое исследование, согласно которому пульсоксиметры показывали чернокожим пользователям неточные данные, из-за чего те подвергались повышенному риску заболеваний.

По словам журналистов, в 2015 году Apple отмечала, что датчик сердечного ритма в Apple Watch может некорректно работать у некоторых пользователей. Так, на точность измерений могут влиять пигментные пятна и татуировки.

В конце декабря 2021 года пользователи Apple Watch подали групповой иск против компании из-за дефектной батареи, которая может травмировать владельца. По словам владельцев часов, поломка смарт-часов происходит из-за игнорирования компанией мер безопасности.

Наука и техника,Apple,
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