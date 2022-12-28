Популярный техноблогер назвал лучшие смартфоны 2022 года

Техноблогер Маркес Браунли, известный также как MKBHD, провел ежегодную премию Smartphone Awards, на которой определил лучшие смартфоны 2022 года в нескольких номинациях.

Фото: Marques Brownlee/YouTube Marques Brownlee/YouTube

Лучшим смартфоном с большим экраном был назван Samsung Galaxy S22 Ultra, в котором используется 6,8-дюймовый дисплей с поддержкой стилуса S Pen.

Отдельного упоминания также заслужили iPhone 14 Pro Max, Asus ROG Phone 6 и Xiaomi Mix Fold 2.

Звание лучшего компактного смартфона досталось Asus Zenfone 9, который получил 5,9-дюймовый экран. В этой категории также могли победить iPhone 13 mini и даже складной Oppo Find N2.

Смартфоном с лучшим набором камер был признан iPhone 14 Pro Max. За это звание также поборолись Google Pixel 6A, Pixel 7 Pro, Pixel 7 и Vivo X90 Pro+.

Победителем в номинации "Лучшая батарея" стал геймерский Asus ROG Phone 6, оснащенный аккумулятором емкостью 6000 мАч.

Отдельного упоминания заслужил iPhone 14 Plus, который превосходит по времени автономной работы iPhone 14 Pro Max.

Звание самого красивого смартфона 2022 года досталось прозрачному Nothing Phone (1).

Блогер также похвалил Xiaomi Mix Fold 2 за то, что это складной телефон, который выглядит лучше конкурентов. Смартфон Pixel 7 был признан Браунли лучшим в своей ценовой категории. Он также похвалил Asus Zenfone 9, который на $100 дороже гаджета Google. Звание "Провал года" было присуждено субфлагманскому OnePlus 10T. По словам MKBHD, смартфон не оправдал его ожидания. Победителем в номинации лучшего смартфона 2022 года стал Google Pixel 7, который получил хорошие камеру, экран, аккумулятор и флагманское "железо" при более низкой стоимости по сравнению с конкурентами.