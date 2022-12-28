«Коммерсант»: в России призвали запретить параллельный импорт ноутбуков

Российский поставщик ноутбуков ICL предложил запретить параллельный импорт устройств Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других иностранных производителей. Об этом рассказал «Коммерсант».

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В распоряжение газеты попало письмо гендиректора ООО «Айсиэл Техно» (бренд ICL) Евгения Степанова главе Минцифры Максуту Шадаеву.

В письме сказано, что запрет параллельного импорта популярных зарубежных ноутбуков «освободит российский рынок от компаний, отказавшихся работать в России, и увеличит долю российской вычислительной техники до 50 процентов».

Также Степанов предложил выдавать дистрибьюторам льготные кредиты на закупку российской техники для ее последующей продажи и запустить программу 20-процентного кешбэка для розничных покупателей отечественных ноутбуков.

Источник «Коммерсанта» на IT-рынке заявил, что инициатива ICL обсуждалась 21 декабря на совещании замглавы Минцифры Андрея Заренина с российскими производителями и ритейлерами.

В Минпромторге газете рассказали, что вместе с Минцифры работают над поддержкой российских компаний через льготные кредиты и кешбэк.

При этом в министерстве заявили, что не видят необходимости исключать иностранные ноутбуки из параллельного импорта. В Минцифры заявили, что роста спроса на российскую продукцию стоит добиваться «за счет конкурентных решений».

В конце марта 2022 года правительство РФ разрешило параллельный импорт некоторых брендов и видов продукции. Это означает, что некоторые товары можно ввозить в страну без разрешения правообладателя.