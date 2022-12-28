В 2023 году россиян ожидает два лунных затмения, звездопады и суперлуние

Два из четырех затмений, которые состоятся в течение года, доступны для наблюдений с территории России. Кроме того, россияне смогут насладиться зрелищем метеорных потоков, которые еще называют звездопадами, и полной Луной в самой ближайшей к Земле точке орбиты, оно же суперлуние.

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Как передает ТАСС, в следующем году также ожидаются два солнечных затмения. Первое — 20 апреля — с территории России видно не будет. Свидетелями редкого гибридного затмения Солнца станут жители Юго-Восточной Азии, Восточной Индии, Австралии, Филиппин, а также те, кто будет находиться на территории Тихого и Индийского океана и в Антарктиде.

Второе солнечное затмение следующего года будет кольцеобразным и произойдет 14 октября. К сожалению, оно тоже не доступно на территории России. Но если отправиться в Северную и Южную Америку, а также в акватории Тихого и Атлантического океанов, то зрелище будет незабываемым.

Затмение Луны 5 мая будет видно из любого места, где спутник находится над горизонтом. Его увидят не только в России, но и в Восточной Европе, Греции, Африке, Океании и Азии. Второе лунное затмение, которое можно наблюдать с российской территории, состоится 28 октября. Луна пройдет через тень Земли, и население увидит все фазы.

В 2023 году россияне смогут наблюдать за метеорными потоками Лирид (22 апреля), Персеид (11-12 августа) и Геминид (14 декабря). Кроме того, в ночь на 4 января Землю осыпят Квадрантиды. Но условия для наблюдения — неблагоприятны, поскольку Луна будет стремиться к полнолунию и помешает увидеть метеоры.