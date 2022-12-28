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31 минуту назад

Эксперт предупредил об угрозе взрывов смартфонов в руках

Мария Иванова

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предупредил, что смартфон со вздувшимся аккумулятором может взорваться в руках в любой момент. Об этом сообщает «Ура.ру».

Эксперт предупредил об угрозе взрывов смартфонов в руках
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Накануне в Москве школьница получила ожоги первой степени после того, как смартфон загорелся в ее кармане. СМИ писали, что девочка оперлась на перила и сильно прижала к ним смартфон. Из-за давления аккумулятор телефона деформировался, из устройства пошел дым.

Смартфон взорвался в кармане школьницы в Москве

Пока девочка доставала смартфон из кармана, она получила ожоги рук. После того, как школьница отбросила телефон, он вспыхнул.

Муртазин подчеркнул, что смартфоном с неисправной батареей нужно моментально прекратить пользоваться, брать в руки его нельзя.

«Конечно, такого взрыва, что вас разнесет в куски, не будет. Но если вы продолжаете пользоваться зарядкой, тем более не оригинальной, там может быть все, что угодно», - отметил эксперт.

Муртазин предположил, что школьница, получившая ожоги из-за смартфона, до этого роняла его.

«99 процентов, что до этого телефон роняли, вследствие чего у него был поврежден аккумулятор. Скорее всего его немножко раздуло, даже это могло быть не видно», - отметил он.

Эксперт назвал это одной из стандартных историй, которые каждый месяц десятками происходят по всему миру.

«Нет ничего сверхнадежного. Это может случиться с любым телефоном, аппаратом, целостностью оболочки аккумулятора», - заключил Муртазин.

Наука и техника,Эльдар Муртазин,
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