Эксперт предупредил об угрозе взрывов смартфонов в руках

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предупредил, что смартфон со вздувшимся аккумулятором может взорваться в руках в любой момент. Об этом сообщает «Ура.ру».

Накануне в Москве школьница получила ожоги первой степени после того, как смартфон загорелся в ее кармане. СМИ писали, что девочка оперлась на перила и сильно прижала к ним смартфон. Из-за давления аккумулятор телефона деформировался, из устройства пошел дым.

Пока девочка доставала смартфон из кармана, она получила ожоги рук. После того, как школьница отбросила телефон, он вспыхнул.

Муртазин подчеркнул, что смартфоном с неисправной батареей нужно моментально прекратить пользоваться, брать в руки его нельзя.

«Конечно, такого взрыва, что вас разнесет в куски, не будет. Но если вы продолжаете пользоваться зарядкой, тем более не оригинальной, там может быть все, что угодно», - отметил эксперт.

Муртазин предположил, что школьница, получившая ожоги из-за смартфона, до этого роняла его.

«99 процентов, что до этого телефон роняли, вследствие чего у него был поврежден аккумулятор. Скорее всего его немножко раздуло, даже это могло быть не видно», - отметил он.

Эксперт назвал это одной из стандартных историй, которые каждый месяц десятками происходят по всему миру.