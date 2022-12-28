Южнокорейский космический аппарат Danuri вышел на орбиту Луны

"Danuri покинул Землю 145 дней назад и сейчас успешно вышел на орбиту Луны. Это исторический момент, который свидетельствует о высоком уровне космической науки и технологий Республики Корея, о вхождении в клуб космических держав", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).