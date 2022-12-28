Власти обсудят полную отмену «мобильного рабства»

Российские власти обсудят предложение о полной отмене «мобильного рабства» и рассмотрят возможность разрешить переносить номер мобильного телефона между регионами. Об этом пишет РБК.

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По данным издания, научно-исследовательский институт Радио (НИИР), подал в Минэкономразвития заявку на организацию эксперимента по переносу номеров телефонов между регионами и создание пилотной зоны с операторами связи «Тинькофф Мобайл» и «СИМ Телеком».