Власти обсудят полную отмену «мобильного рабства»

Российские власти обсудят предложение о полной отмене «мобильного рабства» и рассмотрят возможность разрешить переносить номер мобильного телефона между регионами. Об этом пишет РБК.
По данным издания, научно-исследовательский институт Радио (НИИР), подал в Минэкономразвития заявку на организацию эксперимента по переносу номеров телефонов между регионами и создание пилотной зоны с операторами связи «Тинькофф Мобайл» и «СИМ Телеком».
Как пояснил гендиректор НИИРа Олег Иванов, цель планируемого эксперимента — обеспечить возможность переноса номеров в пределах всей территории России, в первую очередь мобильных, но в будущем принцип могут распространить и на фиксированные или так называемые городские номера.